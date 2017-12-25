Шнуров с бутылкой вина выложил пародию на фото "Следуй за мной"

В Instagram Сергея Шнурова появилась пародия на знаменитую серию фотографий "Follow me".

На странице музыканта и шоу-мена Сергея Шнурова в Instagram появилось забавное фото. Лидер группировки "Ленинград" запостил пародию на фото-флешмоб "Следуй за мной". Речь идет о глянцевых снимках, на которых красивые девушки обычно ведут за руку своего спутника к чему-то удивительному. Обычно такой метод используется для красивой иллюстрации туристической тематики. Так, герой Follow Me чаще всего следуют к памятникам природы или архитектуры.

В случае с Сергеем Шнуровым, он приглашает своих спутников в удивительный мир алкоголя. На фото музыкант держит за руку жену Матильду Шнурову. Сам же артист лежит на газоне в трениках, сжимая в руках бутылку вина. Шнуров снят голым по пояс, а запись содержит два слова: Follow me.

Подписчики юмор кумира поняли и оценили. Многие признались, что именно в таком увлекательном путешествии они находились большую часть новогодних каникул.

Видео: Instagram, Сергей Шнуров, Followmeto