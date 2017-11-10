Новый клип "Ленинграда" на песню "Вояж" набрал за пару часов миллион просмотров

Группа "Ленинград" выпустила новый клип.

Группировка “Ленинград” выпустила новый вирусный клип на песню “Вояж”. Главная роль досталась молодому актеру Александру Палю. Режиссером выступил Илья Найшуллер, автор проекта “Хардкор”. В прошлом Солист Сергей Шнуров уже приглашал режиссера для съемок клипа на песню “Кольщик”.

По сюжету “Вояжа”, герой сначала совершает ограбление банка, а затем проводит время в компании моделей на вечеринках. В конце ролика его находят сотрудники спецслужб и расстреливают персонажа.

Отметим, что трек “Вояж” записан совместно с российским рэпером ST, который зачитал один куплет. Как и режиссер, Александр Степанов (ST) уже работал со Шнуровым. Он снимался в клипе музыкальной группы на песню “ЧПХ”.

За несколько часов после публикации, видео набрало более 1,2 миллионов просмотров. Сейчас клип занимает второе место на вкладке “В тренде” на хостинге YouTube.

Видео: YouTube/Ленинград