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Новый клип "Ленинграда" на песню "Вояж" набрал за пару часов миллион просмотров

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Группа "Ленинград" выпустила новый клип.

Группировка “Ленинград” выпустила новый вирусный клип на песню “Вояж”. Главная роль досталась молодому актеру Александру Палю. Режиссером выступил Илья Найшуллер, автор проекта “Хардкор”. В прошлом Солист Сергей Шнуров уже приглашал режиссера для съемок клипа на песню “Кольщик”. 
 
По сюжету “Вояжа”,  герой сначала совершает ограбление банка, а затем проводит время в компании моделей на вечеринках. В конце ролика его находят сотрудники спецслужб и расстреливают персонажа. 
 
Отметим, что трек “Вояж” записан совместно с российским рэпером ST, который зачитал один куплет. Как и режиссер, Александр Степанов (ST) уже работал со  Шнуровым. Он снимался в клипе музыкальной группы на песню “ЧПХ”.
 
За несколько часов после публикации, видео набрало более 1,2 миллионов просмотров. Сейчас клип занимает второе место на вкладке “В тренде” на хостинге YouTube.
 
Видео: YouTube/Ленинград
Теги: александр паль , вирусное видео , вояж , группировка , клип , ленинград , миллион просмотров , новый клип , сергей шнуров , шнур
Категории: Новости России

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