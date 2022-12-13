Школу на 550 мест построят на проспекте Энгельса

Вторая школа появится на Морской набережной Васильевского острова.

В Петербурге правительство предоставит два земельных участка для строительство новых школ. Одну из них построят на проспекте Энгельса, в ней смогут учиться 550 детей. Об этом 15 мая рассказали в пресс-службе Смольного.

Вторая школа появится на Морской набережной Васильевского острова. В нее смогут ходить 1375 учеников. Строительная программа реализуется по соглашению, которое подписали В 2022 году на ПМЭФ между властями города и инвесторами.

Ранее петербургские МФЦ заменят моноблоки "Эппл" на отечественные "Гравитоны". В комитете добавили, что продукция "Эппл", закупленная ранее, морально устарела.

Фото: Piter.tv

