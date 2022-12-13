Петербургские МФЦ заменят моноблоки "Эппл" на отечественные "Гравитоны"

В комитете добавили, что продукция "Эппл", закупленная ранее, морально устарела.

Стало известно, что все МФЦ в Петербурге перейдут на работу с отечественными компьютерами. Об этом рассказали 15 мая в пресс-службе комитета по информатизации и связи.

Компьютеры "Эппл" заменят "Гравитонами". По данным КИС, всего на балансе МФЦ числятся свыше 2,8 тыс. ПК, из них 426 — моноблоки Apple. В комитете добавили, что продукция "Эппл", закупленная ранее, морально устарела.

Кроме этого, часть таких моноблоков на ОС Linux остаются в зонах МФЦ для самостоятельного оформления услуг.

Ранее вестибюль "Новочеркасской" открыли на вход в понедельник вечером. Спустя 20 минут неполадки устранили.

Фото: Piter.tv