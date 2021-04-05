Школьника госпитализировали после падения на школьной площадке на проспекте КИМа

По предварительным данным, мальчик получил травмы средней степени тяжести.

Мальчик травмировался во время урока физкультуры на Васильевском острове. По предварительной информации от источника Piter.tv, ребенок упал с горки.

Инцидент произошел на проспекте КИМа с 9-летний учащимся. Его доставили в детскую городскую больницу №2 в состоянии средней степени тяжести.

У ребенка диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и другие повреждения. Полиция проводит проверку по факту случившегося.

Ранее детский омбудсмен ответила на вопрос, нужно ли вакцинировать детей от COVID-19.

Фото: Piter.tv