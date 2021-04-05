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Школьника госпитализировали после падения на школьной площадке на проспекте КИМа
Сегодня, 9:45
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Школьника госпитализировали после падения на школьной площадке на проспекте КИМа

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По предварительным данным, мальчик получил травмы средней степени тяжести.

Мальчик травмировался во время урока физкультуры на Васильевском острове. По предварительной информации от источника Piter.tv, ребенок упал с горки.

Инцидент произошел на проспекте КИМа с 9-летний учащимся. Его доставили в детскую городскую больницу №2 в состоянии средней степени тяжести.

У ребенка диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и другие повреждения. Полиция проводит проверку по факту случившегося. 

Ранее детский омбудсмен ответила на вопрос, нужно ли вакцинировать детей от COVID-19. 

Фото: Piter.tv

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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