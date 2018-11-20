Прокуратура внесла представление школе 534, в которой девочка сломала руку

Условия безопасности будут повышены.

Прокуратура Петербурга вынесла предписание 534 школе, в которой травмировалась девочка. Девочка сломала кости правого предплечья во время спортивного занятия. Инцидент произошел еще 12 января. По информации от очевидцев, пострадавшая упала с высоты во время тренировки.

Представители закона установили, что школьница по незнанию отстегнула страховку раньше времени. Сотрудники надзорного ведомства установили, что персонал учебного учреждения не создал безопасные условия для прохождения спортивной дистанции.

Ответственных должностных лиц привлекут к дисциплинарной ответственности. Нарушения должны быть устранены.

Напомним, что следственный комитет проводит обыски в комитете по здравоохранению.

Фото: Piter.tv