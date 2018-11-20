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Следственный комитет проводит обыски в комитете по здравоохранению
Сегодня, 12:28
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lesjasap

Следственный комитет проводит обыски в комитете по здравоохранению

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Также силовики изучают документы "Петербургских аптек".

Следственный комитет организовал проверку в Комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга. Об оперативных мероприятиях рассказали очевидцы. По их сведениям, силовые структуры посетили отделение по Малой Садовой улице,1.

Известно, что представителей закона интересует документация, а также изъятие серверов. Проверка ведется по ранее возбужденному уголовному делу. Также внимание специалистов сосредоточено на компании "Петербургские аптеки". В обеих организациях сведения об обысках подтвердили.

Напомним, что вечером на Дворцовом мосту включат красную подсветку в честь китайского Нового года.

Фото: Piter.tv

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Теги: комитет по здравоохранению, малая садовая улица, обыски
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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