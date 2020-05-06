  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Новая школа на Нижне-Камской улице примет 150 учеников
Сегодня, 15:57
27
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

Новая школа на Нижне-Камской улице примет 150 учеников

0 0

Учреждение откроет свои двери в 2024 учебном году. На её 756,3 мл рублей.

СПБ ГКУ "Фонд капитального строительства и реконструкции" объявило тендер на определение будущего подрядчика для строительства школы в Приморском районе Петербурга. Судя по информации на сайте госзакупок, начальная цена контракта на данный момент равняется 756,3 млн рублей.

Школа откроет свои двери для 150 младшеклассников: кроме того, в её состав войдёт подразделение для дошкольного образования на 140 учеников. Здание снабдят стандартными школьными классами, а также двумя бассейнами, актовым залом, библиотекой, спортзалом, кабинетом музыки и столовой. Для удобства внутри установят лифтовые кабины. Завершение строительства намечено на срок до30 июня 2024 года. 

Подать заявки на участие в электронном аукционе можно будет до 11 августа. 

Ранее мы сообщили о том, что на Камской улице возведут центр социальной реабилитации.

Фото: Piter.TV

Теги: госзакупки, приморский район, санкт-петербург, школа
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии