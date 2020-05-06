Новая школа на Нижне-Камской улице примет 150 учеников

Учреждение откроет свои двери в 2024 учебном году. На её 756,3 мл рублей.

СПБ ГКУ "Фонд капитального строительства и реконструкции" объявило тендер на определение будущего подрядчика для строительства школы в Приморском районе Петербурга. Судя по информации на сайте госзакупок, начальная цена контракта на данный момент равняется 756,3 млн рублей.

Школа откроет свои двери для 150 младшеклассников: кроме того, в её состав войдёт подразделение для дошкольного образования на 140 учеников. Здание снабдят стандартными школьными классами, а также двумя бассейнами, актовым залом, библиотекой, спортзалом, кабинетом музыки и столовой. Для удобства внутри установят лифтовые кабины. Завершение строительства намечено на срок до30 июня 2024 года.



Подать заявки на участие в электронном аукционе можно будет до 11 августа.

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Фото: Piter.TV