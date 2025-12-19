Школа будущего: в Петербурге запустили лабораторию умного сельского хозяйства

В Инженерно-технологической школе Санкт-Петербурга начал работу Центр инженерных компетенций, где школьники осваивают цифровые технологии для агропромышленного комплекса — от умных теплиц до роботизированных систем и датчиков.

В Инженерно-технологической школе №777 Санкт-Петербурга 20 января начал работу Центр инженерных компетенций "Цифровые технологии для агропромышленного комплекса (умная агроинфраструктура)". Новое образовательное пространство ориентировано на практическое изучение технологий, применяемых в современном сельском хозяйстве.

Центр представляет собой учебный полигон, где школьники могут моделировать процессы умного агропроизводства. В лаборатории установлены специальные теплицы с автоматизированным управлением, роботизированные системы, метеостанции, а также решения для мониторинга животных с использованием RFID-меток —электронных устройств, которые хранят и передают информацию о животных с помощью радиосигналов. Все элементы объединены в единую цифровую среду.

Площадка будет использоваться как в рамках основного обучения на уроках информатики, так и в системе дополнительного образования — для подготовки к олимпиадам и инженерным соревнованиям. Центр рассчитан на школьников разных возрастов, что позволяет выстраивать непрерывную образовательную траекторию.

Разработчиком лаборатории выступила компаниz МГБот. Индустриальное партнерство дает учащимся возможность работать с современным оборудованием и реализовывать собственные проекты в сфере агропромышленного комплекса.

В церемонии открытия приняли участие представители образовательных и промышленных организаций.

Центр "Умная агроинфраструктура" позволяет реализовать концепцию умного сельского хозяйства, объединяя несколько образовательных решений в единую систему. Обучающиеся смогут собрать и запрограммировать комплекс, включающий умные теплицы, роботизированных доставщиков, метеостанции и RFID-системы, получив практический опыт работы с технологиями, которые уже сегодня применяются в агропромышленном комплексе. Павел Сергеев, генеральный директор ООО "МГБот"

Директор школы Вера Князеева отметила, что новая площадка помогает формировать инженерное мышление и навыки работы с реальными задачами. После торжественного открытия гости познакомились с оборудованием и возможностями лаборатории.

Фото и видео: Инженерно-технологическая школа №777