Школьница попала в больницу после пары тяг электронной сигареты

Двое учащихся покинули школу во время занятий, покурили сигарету и вернулись обратно.

В Выборгском районе правоохранительные органы расследуют случай отравления несовершеннолетней электронной сигаретой. В прокуратуре сообщили, что школьницу госпитализировали прямо из школы №605.

Известно, что инцидент произошел 15 февраля, когда пострадавшая и ее одноклассник смогли беспрепятственно покинуть школу во время уроков, так как охранника не было на своем посту. Ученица рассказала, что дома у своего друга она выкурила электронную сигарету, а потом вернулась на занятия. По возвращению в школу, девушка почувствовала себя плохо, а потом ее увезли в больницу на скорой. Медики диагностировали у нее отравление неизвестным веществом.

По версии прокуратуры города, в случившемся виноват охранник, который справился с возложенными на него обязанностями. По его вине школьница оказалась предоставлена сама себе в учебное время.

Также представление внесли и директору по факту необеспечения безопасности учащихся. В органах выставили требования устранить нарушения и наказать виновных.

Напомним, ранее Piter.tv писал, что в "Автово" "кайфоманы" наелись противоэпилептического препарата, но в результате загремели в больницу.