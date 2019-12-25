Шишлов сообщил о проблемах доступа к медпомощи из-за борьбы с коронавирусом

Омбудсмен обратился в администрацию города с просьбой оперативно тестировать на коронавирус нуждающихся.

Уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге Александр Шишлов обратился в Смольный с просьбой оперативно тестировать на коронавирус нуждающихся. Об этом сообщила пресс-служба омбудсмена.

Чиновник пояснил, что при госпитализации в стационар нужно сдавать "свежие" отрицательные тесты, но из-за того, что сроки растягиваются до двух недель, справки устаревают, поэтому возможность госпитализации пропадает. По мнению Шишлова, неправильно заставлять людей с ослабленным из-за рака иммунитетом сидеть в очередях пунктов забора биоматериалов. Учитывая, что туда могут придти и носители вируса, с которыми приходится находиться в одном помещении долгое время.

Борьба с новой коронавирусной инфекцией не должна лишать горожан возможностей и прав получать другую медпомощь. Из-за длительного ожидания результатов теста на коронавирус вопрос получения помощи может приобрести форму вопроса о жизни и смерти.

Шишлов попросил профильного вице-губернатора города Олега Эргашева в кратчайшие сроки посодействовать разрешению ситуации.

Ранее мы писали, что в Комздраве отметили, что запас реактивов для теста на коронавирус был всегда.

Фото: Piter.TV