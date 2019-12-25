Шипенко и Yellow, Black and White заключили новый контракт

Ранее постановщик вместе со студией сняли несколько хитов.

Режиссер "Текста" и "Холопа" Клим Шипенко заключил контракт с кинокомпанией Yellow, Black and White. Для студии постановщик будет снимать и продюсировать фильмы и сериалы.

В интервью изданию "Бюллетень кинопрокатчика", Шипенко признался, что у него сложились хорошие отношения с сотрудниками компании. Он добавил, что теперь у него есть возможность снимать и работать так, как ему нравится.

Он отметил, что у студии в разработке имеются исторический триллер, шпионская и романтическая комедия, а также постапокалиптический сериал.

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