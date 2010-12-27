Шинейд О`Коннор: мать насиловала меня до своей смерти

Новости шоу-бизнеса: известная британская певица Шинейд О`Коннор рассказала, как в детстве ее жестоко изнасиловала любимая мама.

Шиннейд О`Коннор продолжает бороться с очередным приступом дипрессии и безумия. Сразу после откровенной исповеди на тему суицида, известная певица поделилась с общественностью шокирующим фактом из своего детства. Исполнительница хита Nothing Compares призналась, что в раннем детстве ее жестоко изнасиловала родная мать. Причем певица рассказала об этом автору шоу DR.Phil в самых ярких красках и мелких деталях.

Так, ирландская звезда вспомнила, что с раннего детства у нее была комната, которую маленькая Шиннейд называла "камерой пыток". Там родная мать устраивала ей акты морального и физического унижения. В числе прочих испытаний, по словам О`Коннор, были и извращенные половые акты. Этот кошмар в жизни девочки продолжался до достижения 19 лет. В тот год ее мать разбилась в автокатастрофе, и мучения будущей певицы прекратились.

Отметим, что часть западных журналистов и критиков усомнились в правдивости данной информации. Во-первых, выпуск Dr.Phil с Шинейд еще не вышел в эфир, и никаких подтверждений слов не было опубликовано. Во-вторых, певицу неоднократно признавали невменяемой, а значит, она могла просто сочинить пугающую историю.

Фото: Facebook, Шинейд ОКоннор