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Шесть зон платной парковки появятся летом на Петроградской стороне
Сегодня, 18:13
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Шесть зон платной парковки появятся летом на Петроградской стороне

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Зоны платной парковки запустят в июле 2023 года.

В среду, 12 апреля, стало известно, что в Петроградском районе Петербурга появится еще шесть зон платной парковки, которые соответствуют границам муниципальных округов. Об этом рассказали в пресс-службе Смольного. 

Зоны платной парковки запустят в июле 2023 года. Так, она будет по 232 адресам в границах МО "Посадский", "Введенский", "Петровский", "Кронверкское", "Чкаловское" и "Аптекарский остров".

Ранее в зоне платной парковки на Петроградской стороне начали устанавливать знаки. Сегодня специалисты устанавливали их на пересечении Лодейнопольской улицы и Левашовского проспекта.

Фото: Piter.tv
 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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