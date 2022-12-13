Шесть зон платной парковки появятся летом на Петроградской стороне

Зоны платной парковки запустят в июле 2023 года.

В среду, 12 апреля, стало известно, что в Петроградском районе Петербурга появится еще шесть зон платной парковки, которые соответствуют границам муниципальных округов. Об этом рассказали в пресс-службе Смольного.

Зоны платной парковки запустят в июле 2023 года. Так, она будет по 232 адресам в границах МО "Посадский", "Введенский", "Петровский", "Кронверкское", "Чкаловское" и "Аптекарский остров".

Ранее в зоне платной парковки на Петроградской стороне начали устанавливать знаки. Сегодня специалисты устанавливали их на пересечении Лодейнопольской улицы и Левашовского проспекта.

Фото: Piter.tv

