Шесть из десяти петербуржцев планируют путешествия этой весной

Почти треть горожан собираются на майские праздники, а средний бюджет поездки составит около 33 тыс. рублей.

Этой весной 62% жителей Петербурга планируют отправиться в путешествия. Чаще всего горожане выбирают поездки к родственникам или друзьям (34%), загородный отдых (26%) и туры в соседние регионы (25%). Таковы данные опроса, проведённого аналитиками Авито среди 10 тысяч россиян.

Наиболее активно поездки планирует молодёжь 18–24 лет — 20% из них уже определились с маршрутом. Большинство путешественников (67%) ограничатся одной поездкой за весну, 31% собираются отправиться в путь от двух до пяти раз.

Самый популярный формат — майские праздники (44%). Короткие выезды на 1–2 дня интересны 38% респондентов, длительный отпуск около двух недель — 27%.

Весной пользователи предпочитают короткие и гибкие поездки, такие как выезды на майские праздники или путешествия на несколько дней. Онлайн-сервисы становятся особенно полезными, позволяя спланировать всё за несколько дней до отъезда. Владислава Сакина, коммерческий директор Авито Путешествий

Женщины чаще выбирают визиты к родственникам и друзьям (37%), поездки в соседние регионы (27%) и загородный отдых (24%). Мужчины отдают предпочтение загородным поездкам (29%), общению с близкими (31%) и автопутешествиям (20%).

При поиске направлений и жилья 46% опрошенных ориентируются на рекомендации друзей и родственников. Среди онлайн-ресурсов наиболее значимы реклама на сайтах с объявлениями и маркетплейсах (18%), интеграции у блогеров (14%) и сервисы коротких видео (10%).

Планирование путешествий уже давно перешло в онлайн, где пользователи сравнивают направления и стоимость. Семь из десяти планирующих поездку так или иначе учитывают рекламу при выборе. Для рекламодателя это возможность говорить с человеком именно тогда, когда он готов слушать. Яков Пейсахзон, директор Авито Рекламы

Большинство петербуржцев (16%) планируют потратить на весеннюю поездку от 30 до 50 тысяч рублей. Ещё 21% готовы выделить более 50 тысяч. Средний бюджет по городу составляет 32 859 рублей, что немного ниже московского (35 114 рублей).

