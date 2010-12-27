Шесть человек пострадали от укусов клещей с начала летнего сезона

За первые дни лета шесть человек обратились в медицинские учреждения Петербурга с подозрением на клещевой энцефалит. По данным пресс-службы регионального Роспотребнадзора, пять человек заразились на территории Ленинградской области, только один пострадавший - житель Выборгского района Петербурга.
С начала сезона также было зафиксировано 19 случаев заражения клещевым боррелиозом. Пятеро пострадавших дети.
Укусы клещей - очень частая проблема летнего сезона. Около шести тысяч человек обратились в больницы города на клещевые укусы. Большая часть случаев зарегистрирована в Пушкинском, Курортном и Красногвардейском районах.
Ранее мы публиковали новость, что реклама ветеринарной клиники оскорбила петербуржцев.
Фото: pixabay
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