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Шесть человек пострадали от укусов клещей с начала летнего сезона
Сегодня, 8:01
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Lolita.Dubovik98

Шесть человек пострадали от укусов клещей с начала летнего сезона

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Большая часть случаев произошла на территории Ленинградской области.

За первые дни лета шесть человек обратились в медицинские учреждения Петербурга с подозрением на клещевой энцефалит. По данным пресс-службы регионального Роспотребнадзора, пять человек заразились на территории Ленинградской области, только один пострадавший - житель Выборгского района Петербурга. 

С начала сезона также было зафиксировано 19 случаев заражения клещевым боррелиозом. Пятеро пострадавших дети. 

Укусы клещей - очень частая проблема летнего сезона. Около шести тысяч человек обратились в больницы города на клещевые укусы. Большая часть случаев зарегистрирована в Пушкинском, Курортном и Красногвардейском районах. 

Ранее мы публиковали новость, что реклама ветеринарной клиники оскорбила петербуржцев.

Фото: pixabay

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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