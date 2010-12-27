Провокационная реклама ветеринарной клиники оскорбила чувства петербуржцев

Ветеринарная клиника призывала приводить к ним животных на кастрацию. А заодно и...неверных мужей.

Петербуржцы пожаловались на провокационную рекламу около метро "Улица Дыбенко". Маркетологи ветеринарной клиники отличились тонким чувством юмора, которое осталось не понятно горожанами. Они призывали привести питомцев к ним на кастрацию. При этом в подарок можно было кастрировать неверного мужа... Но только второго "лишить мужского достоинства" предлагали совершенно бесплатно. Об этом сообщает информационное агентство РИА Новости.

Жители города посчитали данную рекламу оскорбительной, призывающей к насилию и жестокости. Также по мнению горожан подобное дискриминирует мужчин, а также подрывает доверие и теплоту в семейных отношениях.

Специалисты Управления федеральной антимонопольной службы по Санкт-Петербургу рассмотрят все поступившие жалобы, а также отправят рекламный текст экспертам из ассоциации маркетинговой индустрии "Рекламный совет". Также рекламное объявление будет рассмотрено специалистами из городского совета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации.

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