Прокуратура требует уменьшить веранду в кафе на Невском проспекте

Прохожие отметили, что размеры веранды мешают ходить по тротуару.

Жители Центрального района обратились в прокуратуру с жалобой на кафе, располагающееся на Невском проспекте, 124. Веранда имеет гораздо больший размер, чем указано в договоре. Площадь располагающейся на пешеходной зоне веранды составляет 31,7 квадратных метров.

По данным прокуратуры Санкт-Петербурга, генеральный директор организации уже получил постановление о изменении площади веранды в положенные по договору размеры. Она должна занимать на 10 квадратных метров тротуара меньше.

Ранее мы писали, что петербурженка получит денежную компенсацию от медицинских учреждений.

Фото: pixabay