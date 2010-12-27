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Прокуратура требует уменьшить веранду в кафе на Невском проспекте
Сегодня, 12:10
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Lolita.Dubovik98

Прокуратура требует уменьшить веранду в кафе на Невском проспекте

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Прохожие отметили, что размеры веранды мешают ходить по тротуару.

Жители Центрального района обратились в прокуратуру с жалобой на кафе, располагающееся на Невском проспекте, 124. Веранда имеет гораздо больший размер, чем указано в договоре. Площадь располагающейся на пешеходной зоне веранды составляет 31,7 квадратных метров. 

По данным прокуратуры Санкт-Петербурга, генеральный директор организации уже получил постановление о изменении площади веранды в положенные по договору размеры. Она должна занимать на 10 квадратных метров тротуара меньше. 

Ранее мы писали, что петербурженка получит денежную компенсацию от медицинских учреждений.

Фото: pixabay

Теги: новости спб
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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