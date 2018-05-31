За неверно поставленный врачами диагноз петербурженка получит "круглую" сумму

Два медицинских учреждения выплатят женщине по 2,5 миллиона рублей каждое. По словам Прокуратуры Санкт-Петербурга, такое решение вынес суд Красносельского района. Врачи не смогли выявить у ребёнка врождённый порок сердца и поплатились за это огромным штрафом.
По данным, которые удалось выяснить суду, врачи из ООО "Панорама Мед" и СПб ГБУЗ "Городская поликлиника № 93" не смогли выявить во время беременности потерпевшей врождённый порок сердца у плода.Заметить тяжёлое заболевание смогли только после появления его на свет. В настоящее время ребёнок пациентки осужденных медицинских учреждений проходит лечение. Необходимо проведение сложных операций.
Ранее мы писали о ДТП на Искровском проспекте, в результате которого погиб мотоциклист.
Фото: pixabay
Обсуждение ( 1 )
"Панорама мед" вообще "уникальная" по врачебной компетенции клиника,там ставят диагнозы и назначают мед препараты,которые в других медучреждениях не только опровергают,но и предупреждают об опасности такого лечения для здоровья!