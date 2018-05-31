За неверно поставленный врачами диагноз петербурженка получит "круглую" сумму

Сумма выплаты составит 5 миллионов рублей.

Два медицинских учреждения выплатят женщине по 2,5 миллиона рублей каждое. По словам Прокуратуры Санкт-Петербурга, такое решение вынес суд Красносельского района. Врачи не смогли выявить у ребёнка врождённый порок сердца и поплатились за это огромным штрафом.

По данным, которые удалось выяснить суду, врачи из ООО "Панорама Мед" и СПб ГБУЗ "Городская поликлиника № 93" не смогли выявить во время беременности потерпевшей врождённый порок сердца у плода.Заметить тяжёлое заболевание смогли только после появления его на свет. В настоящее время ребёнок пациентки осужденных медицинских учреждений проходит лечение. Необходимо проведение сложных операций.

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