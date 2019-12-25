Северо-Западное управление Росрыболовства решило пополнить свой автопарк

Ведомство хочет срочно купить 22 внедорожника.

Северо-Западное территориальное управление Федерального агентства по рыболовству решило пополнить свой автопарк. Согласно закупке, которую разместило ведомство, оно планирует приобрести для своих нужд 22 внедорожника.

Речь идет исключительно об отечественных моделях. Так, предполагается купить 9 "УАЗ-Патриотов", 11 "Шевроле-Нив" и еще 2 внедорожника с фургоном – мастерской на базе ГАЗ С42R43 "Cадко-Некст". Правда, везде вместо этих моделей могут быть поставлены и их аналоги.

Поставщиков автотехники территориальное управление планирует определить после 29 мая, в этот день прием заявок в рамках закупки заканчивается.

Как сообщало ранее Piter.tv, Cеверо-Западное управление Росбыловства решило также пополнить свой флот.

Фото: vk.com/uazrussia