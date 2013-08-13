Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту столкновения теплоходов на Мойке

По предварительным данным, 30 мая на выходе из Крюкова канала в реке Мойке произошло столкновение пассажирских судов.

Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства в сфере безопасности плавания в связи с происшествием с судами "Андруши" и "Прометей" на реке Мойке. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры.

По предварительным данным, 30 мая на выходе из Крюкова канала в реке Мойке произошло столкновение пассажирских судов. Пострадавших и травмированных нет, разлива нефтепродуктов удалось избежать.

Транспортная прокуратура проверит все обстоятельства, при наличии оснований примет меры.

Видео: пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ