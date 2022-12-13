Setl Group выиграл суд у УФАС о споре о компании-двойнике

Ранее ведомство отказало застройщику.

В четверг, 4 мая, стало известно, что Setl Group выиграла спор с московским управлением Федеральной антимонопольной службы (ФАС) о нарушении законов о конкуренции. Об этом пишет "Деловой Петербург".

Ранее ведомство отказало застройщику. Жалобу Setl Group подала в УФАС Москвы летом прошлого года, когда выявила мимикрию под свой бренд. Тогда ведомство решило, что действия двойника не могут считаться недобросовестной конкуренцией, так как не доказан факт работы двух компаний на одних рынках.

Арбитражный суд Москвы постановил, что выбранное двойником фирменное наименование абсолютно идентично наименованию заявителя, как и выбранные виды экономической деятельности по ОКВЭД, что является нарушением закона. Сама УФАС Москвы обжаловала решение в 9-м арбитражном апелляционном суде.

Ранее суд отправил в СИЗО 16-летнего подозреваемого в убийстве петербургской семиклассницы.

Фото: Piter.tv

