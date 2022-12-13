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Суд отправил в СИЗО 16-летнего подозреваемого в убийстве петербургской семиклассницы
Сегодня, 16:49
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Суд отправил в СИЗО 16-летнего подозреваемого в убийстве петербургской семиклассницы

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В лесном массиве у поселка Парголово злоумышленники заранее выкопали яму для последующего захоронения потерпевшей.

Суд отправил под стражу 16-летнего школьника, который убил семиклассницу в Петербурге. Подросток будет находиться в СИЗО. Об этом сообщили в tg-канале "Shot".

Во вторник, 2 мая, мальчик пригласил в 13-летнюю девочку принять участие в трансляции на природе. Он привез знакомую в лес около реки Каменка. Злоумышленник достал молоток и забил школьницу насмерть.

Добавим, что убийство снимала на телефон подруга юноши. 15-летнюю девочку могут лишить свободы, но на меньший срок, чем ее товарища.

Напомним, по данным следствия, подозреваемые решили совершить убийство без  какого-либо мотива, для собственного самоутверждения. 

Ранее на Piter.tv:  СК показал кадры с места убийства семиклассницы в лесу в Парголово.

Фото: Piter.tv

Теги: каменка, подростки убили девочку, полиция, следком, суд, убийство
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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