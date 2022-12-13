Суд отправил в СИЗО 16-летнего подозреваемого в убийстве петербургской семиклассницы

В лесном массиве у поселка Парголово злоумышленники заранее выкопали яму для последующего захоронения потерпевшей.

Суд отправил под стражу 16-летнего школьника, который убил семиклассницу в Петербурге. Подросток будет находиться в СИЗО. Об этом сообщили в tg-канале "Shot".

Во вторник, 2 мая, мальчик пригласил в 13-летнюю девочку принять участие в трансляции на природе. Он привез знакомую в лес около реки Каменка. Злоумышленник достал молоток и забил школьницу насмерть.

Добавим, что убийство снимала на телефон подруга юноши. 15-летнюю девочку могут лишить свободы, но на меньший срок, чем ее товарища.

Напомним, по данным следствия, подозреваемые решили совершить убийство без какого-либо мотива, для собственного самоутверждения.

Ранее на Piter.tv: СК показал кадры с места убийства семиклассницы в лесу в Парголово.

Фото: Piter.tv