Сестрорецкие дюны получат статус охраняемой территории

Власти Петербурга подтвердили защиту Сестрорецких дюн с включением Канавного болота.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Алексей Корабельников заявил, что проект по созданию ООПТ "Сестрорецкие дюны" остаётся в числе "10 приоритетов развития Петербурга". Границы территории планируется расширить за счёт включения Канавного болота.

Инфраструктура будет интегрирована в природный ландшафт. Планируется сохранение природоохранных объектов и создание условий для активного отдыха жителей.

Предусмотрено строительство велодорожек с учётом расположенной рядом спортивной школы олимпийского резерва по велоспорту им. В. Коренькова. Это обеспечит безопасные тренировки детей и снизит риск несчастных случаев.

После завершения разработки проекта власти намерены обсудить его с горожанами для нахождения баланса между интересами человека и охраной природы.

Фото: Piter.TV

Фото: Telegram / Алексей Корабельников