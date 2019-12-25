Приставания в подземном переходе закончились для петербуржца 15 сутками ареста

В Петербурге суд наказал мужчину за домогательства к несовершеннолетней.

Фрунзенский районный суд Петербурга назначил мужчине 15 суток административного ареста за мелкое хулиганство после инцидента с несовершеннолетней девушкой. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов города.

Происшествие случилось 7 октября у дома на Бухарестской улице. По материалам дела, мужчина приставал к подростку, не давал ей пройти и ударил ладонью по ягодице. На замечания девушки и просьбы прекратить он не реагировал.

В суде мужчина признал вину, однако не смог объяснить свое поведение. Он заявил, что не знал о возрасте девушки, и сообщил, что после случившегося извинился перед ней.

По словам пострадавшей, она возвращалась из колледжа и шла через подземный переход, когда незнакомец схватил ее за ягодицу. Девушка обернулась и сделала ему замечание, но мужчина продолжил идти. Тогда она решила сама выяснить причину его действий. После этого он извинился. На шум подошли полицейские и записали объяснения участников происшествия.

Суд учел, что мужчина ранее уже привлекался к ответственности за аналогичные нарушения, и назначил ему 15 суток административного ареста.

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Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)