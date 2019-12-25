В Петербурге мужчину арестовали на 15 суток за приставания к студентке

В метро Петербурга мужчина потрогал девушку за ягодицу и попал под арест.

Во Фрунзенском районе Петербурга мужчину арестовали на 15 суток за прикосновение к несовершеннолетней девушке в подземном переходе метро. Ранее он уже привлекался к ответственности за аналогичные нарушения. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов города.

Инцидент произошел 7 октября. Студентка возвращалась из колледжа и шла по переходу после выхода из метро, когда почувствовала, что незнакомец схватил ее за ягодицу. Девушка обернулась и сделала ему замечание, однако мужчина продолжил идти. Тогда она последовала за ним, чтобы выяснить причину его действий.

После этого мужчина начал извиняться. Вскоре к ним подошли полицейские, которым студентка рассказала о произошедшем.

В суде петербуржец отрицал намерение приставать к девушке. Он утверждал, что случайно задел ее рукой, которая якобы дернулась. Также мужчина заявил, что не знал о несовершеннолетнем возрасте студентки.

Суд учел, что ранее мужчина уже привлекался к ответственности за подобные нарушения, и назначил ему 15 суток административного ареста.

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Фото: Piter.TV