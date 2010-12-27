Сергей Семак прокомментировал победу "Зенита" над "Бордо"

Также тренер рассказал почему не выпустил Маркизио на поле.

Главный футбольный тренер "сине-бело-голубых" рассказал о победе "Зенита" надо французской командой "Бордо". Сергей Семак добавил, что во время матча игроки все же допустили несколько ошибок. но в целом справились с поставленными задачами.

Хорошо, что мы еще до перерыва сравняли счет. Жаль, что не реализовали пенальти, тогда было бы легче. Но мы выиграли, это очень важная победа, ведь у нас очень ровная группа заявил спикер

Также Семак объяснил, почему решил оставить Маркизио на скамейке запасных. Спортсмен недавно вылечился от болезни, поэтому нуждается в отдыхе чуть больше, чем другие. Зато тренер отметил игру Оздоева и Ерохина.

Мы не сильнее наших соперников по группе, и в чемпионате мы не сильнее наших конкурентов. Это так, я не преуменьшаю наши возможности добавил специалист

Ранее Piter.tv рассказывал о мнении тренера "Бордо" о проведенной игре с петербуржцами.

Фото: Вконтакте/ФК "Зенит"