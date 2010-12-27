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Сергей Семак прокомментировал победу "Зенита" над "Бордо"
Сегодня, 7:55
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lesjasap
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Сергей Семак прокомментировал победу "Зенита" над "Бордо"

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Также тренер рассказал почему не выпустил Маркизио на поле.

Главный футбольный тренер "сине-бело-голубых" рассказал о победе "Зенита" надо французской командой "Бордо". Сергей Семак добавил, что во время матча игроки все же допустили несколько ошибок. но в целом справились с поставленными задачами.

Хорошо, что мы еще до перерыва сравняли счет. Жаль, что не реализовали пенальти, тогда было бы легче. Но мы выиграли, это очень важная победа, ведь у нас очень ровная группа

заявил спикер

Также Семак объяснил, почему решил оставить Маркизио на скамейке запасных. Спортсмен недавно вылечился от болезни, поэтому нуждается в отдыхе чуть больше, чем другие. Зато тренер отметил игру Оздоева и Ерохина.

Мы не сильнее наших соперников по группе, и в чемпионате мы не сильнее наших конкурентов. Это так, я не преуменьшаю наши возможности

добавил специалист

Ранее Piter.tv рассказывал о мнении тренера "Бордо" о проведенной игре с петербуржцами.

Фото: Вконтакте/ФК "Зенит"

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Категории: Картина дня Лента новостей Новости СПб Спорт Зенит

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