Тренер "Бордо": "Зенит" - топ мирового уровня"

Французский тренер рассказал о причинах поражения команды в матче с "Зенитом".

Главный тренер французской футбольной команды "Бордо" Эрик Бедуэ после матча с "Зенитом" назвал петербуржцев клубом топового европейского уровня. Такими словами спикер прокомментировал поражение своих воспитанников.

Тренер заявил, что "Бордо" должен был активно нападать после первого забитого гола, однако, после этого игроки немного расслабились и не удержали темп. Тренер не расстроился от поражения, а заявил, что даже проигрыш является отличным игровым опытом для футболистов.

Напомним, что матч между соперникам прошел вечером 25 октября. "Сине-бело-голубые" вырвались вперед, забив два гола против одного от французов. Встреча проводилась в рамках турнира Лиги Европы. На данный момент команда из Северной столицы лидирует в группе с семью очками.

Фото: Вконтакте/ФК "Зенит"