Сергей Семак прокомментировал итоги матча "Зенита" с "Лионом"

Относительно будущего "Зенита" в группе тренер сказал: "Иллюзий не питаем".

Тренер "Зенита" Сергей Семак оценил результат матча петербургского клуба с "Лионом" как "нормальный". Интервью с наставником появилось на официальном сайте сине-бело-голубых.

"Думаю, результат справедлив. Обидно, что пропустили с пенальти, который сами себе организовали. Пропустить с игры было бы не так обидно. И у нас, и у "Лиона" были моменты. Мы могли выжать из них голы", - отметил Семак.

Во время матча "Зенита" с "Лионом" автор гола в ворота соперника Сердар Азмун получил травму.

"Пока мышцы были горячие, он не мог понять степень сложности. В перерыве остыл, вышел, и к сожалению, не смог продолжить. Достаточно серьезная травма, чтобы не смог продолжить игру, а более подробно узнаем завтра".

Также журналисты поинтересовались, почему во втором тайме на поле вышел Олег Шатов вместо Вячеслава Караваева, а не Игорь Смольников. По словам тренера, решение обусловлено тем, что Шатов забил в прошлом матче. Кроме того, в игре использовали схему из четырех полузащитников.

По словам тренера, то, что команда давно не играла в Лиге чемпионов УЕФА, было ощутимо, и работать есть над чем. Сергей Семак не "питает иллюзий" относительно положения "Зенита" в группе, команда постарается выкладывать на сто процентов, ведь все матчи, по оценкам наставника, очень сложные.

Напомним, встреча "Зенита" с "Лионом" 17 сентября на выезде закончилась со счетом 1:1.

Фото: sergey_bogdanovich_semak / Instagram