Семак подвёл итоги трансферного окна и оценил новичков "Зенита"

Главный тренер "Зенита" рассказал, что получилось в трансферах, а что нет.

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак дал интервью пресс-службе клуба, в котором подвёл итоги трансферного окна. Он отметил, что часть запланированного удалось реализовать, а часть – нет. По его словам, перед каждым окном клуб ставит определённые цели и задачи, однако выполнить все из них получается не всегда.

Семак напомнил, что к команде недавно присоединились несколько игроков. В их числе форвард Фелипе Аугусто, полузащитник Артём Карпукас и защитник Кевин Андраде. Тренер подчеркнул, что болельщики сами видят, кого удалось подписать, а кого – нет.

На вопрос о том, доволен ли он итогами трансферной кампании, Семак отвечать не стал. Он объяснил это тем, что подобные оценки являются внутренним делом клуба. По его словам, цели на рынке формируются заранее, но не все они оказываются достигнутыми.

Ранее полузащитник "Зенита" Кондаков заявил, что в клубе всем дают шансы.

Фото: fc-zenit.ru (Анна Мейер)