Сергей Гореликов: "Температура ночью в Самарканде доходила до 5 градусов"

14 января на ТНТ в шоу "Выжить в Самарканде" две команды – «звездная» и "народная" – будут бороться за победу и главный приз 10 миллионов рублей. В контрастном Узбекистане участников ждут и суровые погодные условия в горах, и прелести роскошной жизни в отеле. Кто в каких условиях окажется, зависит только от самих игроков.

В интервью Piter.TV комик Сергей Гореликов рассказал, как согласился принять участие в экстремальном реалити-шоу, объяснил про различие аудитории юмористов, а также поделился секретом разрешения конфликтов в команде.

Бывали ли в USB споры и недопонимания по юмору в группе? Как их разрешали?

USB – это постоянный эксперимент с форматами, и в связи с этим могут возникать вопросы к юмору, но за 14 лет существования коллектива их почти не стало. Вообще, учитывая то, что мы с ребятами из USB с 2000-го года работаем вместе, споров было достаточно, но повторюсь их всё меньше. Решали споры исключительно юмористическими диалогами.

Кем вы вдохновлялись, создавая образ Сержа Горелова?

Образ создавался 14 лет назад. По воспоминаниям это какой-то собирательный образ, никакого конкретного "объекта вдохновения" не припомню.

Большинство зрителей знают вас как Турбо. Есть ли переживания, что стали заложником своего образа?

Это не совсем правда. Большинство людей, которые меня узнают, обращаются ко мне – Серж. Я уже к этому привык. Но меня до сих пор и старые любители КВН узнают и знают, что меня зовут Сергей. Турбо на третьем месте.

Благодаря онлайн платформам доступ к аудитории получило большое число комиков нового поколения, что вас отличает от них в плане творчества? Следите за подрастающей сменой?

Я думаю нас отличает аудитория. С нами осталась большая часть аудитории, которая растёт и взрослеет вместе с нами. За юмористами нового поколения следит более молодая аудитория. Опять же, большое количество успешных юмористов на онлайн-платформах были и остаются в телевизоре. И опыт, и даже любовь зрителей мы приобрели именно здесь.

Появилась огромная армия стендаперов и любителей этого жанра. За подрастающими стендаперами не слежу, думаю потому что мне интересны мысли более взрослых и осознанных комиков.

Многие говорят, что КВН смотреть невозможно, он не тот. Рано или поздно обо всём так говорят. Но я его всё равно смотрю и там каждый год появляются талантливые ребята и команды. У всего есть свой зритель!

В 2022 году вы снялись в фильме "СамоИрония судьбы", а до этого в более двух фильмах. Есть ли желание повторить актерский опыт, и если да, то про что должен быть этот фильм?

Сказать, что у меня был опыт съемок в полнометражном фильме не могу. "СамоИрония судьбы" это всё-таки не совсем кинофильм, и роль я там исполнял привычную для себя. Актёрский опыт очень интересен и хочется его повторять не раз, но пока это удаётся делать только на телевидении.

Если не пригласят сыграть в кино, придётся самому с ребятами написать фильм, и сняться в нём.

У вас дебют участия в реалити-шоу с испытаниями. Была ли подготовка к съемкам и чего боялись больше всего?

Никакой подготовки перед съёмками у меня не было, и учитывая что спортом я не занимаюсь, присутствовали страхи, что могу подвести команду во время больших испытаний.

Самое тяжелое – это эмоциональные качели, которые ты переживаешь внутри себя. Один день тебе кажется, что всё прекрасно, это же всего лишь съёмки в шоу, а на следующий день думаешь: "Зачем я только согласился?". И так через каждый день-два. Настроение было как на американских горках. Спасал как всегда юмор. То есть ты искусственно делаешь своё настроение хорошим, когда оно, мягко говоря, не очень. И справиться с этим помогали мои соучастники по команде. Вместе с такими ребятами выжить было легче.

Самарканд — это восточная сказка для туриста с отличными ценами и вариантами отдыха. В чем заключалось выживание и испытание в шоу для вас?

Команду, проигравшую большое испытание увозили жить в горы. Там температура ночью доходила до 5 градусов, а в соседних горах в эти дни выпадал снег.

Спали мы в одежде в юртах, внутри которых гулял ветер. Если бы в тех горах стояли не юрты, а отель с баней, конечно тогда было бы легче выживать. Но думаю и мотивации для победы и переезда в город тогда не было бы.

Понятно, что в тех условиях, в которых мы находились, мы бы не умерли, но переболели там все по очереди.

Была ли изначальная цель победить и на что бы потратили 10 миллион рублей?

Изначально была цель – поехать на шоу. Просто у меня был нон-стоп в работе с апреля по сентябрь, и я долго принимал решение ехать ли в Самарканд вообще, поскольку участие в шоу это как работа, поэтому и нужно к этому относиться как к работе. Да и мне было интересно поучаствовать в шоу и проверить свои силы.

Совпали ли ваши ожидания от участия и согласились бы повторить этот опыт?

Участие в шоу превзошли мои ожидания. Очень хочется посмотреть теперь, как всё, что мы пережили, будет выглядеть в эфире.

По поводу повторить опыт – нет однозначного ответа. Но если бы нас собрали той же командой, что и Самарканде – было бы интересно. Если вдруг это читает кто-то из команды звёзд, или кто-то из народной команды, всем привет, всех люблю!

Фото: ТНТ