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Серьезное ДТП на трассе "Кола": пострадали 6 человек, в том числе и дети
Сегодня, 21:42
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IRINA_CHALKINA
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Серьезное ДТП на трассе "Кола": пострадали 6 человек, в том числе и дети

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Авария произошла на участке трассы между деревнями Селиверстово и Кипуя, столкнулось несколько автомобилей.

В понедельник,13 августа, на трассе "Кола" столкнулись "Фольцваген" и "Форд". По словам очевидцев, в результате ДТП пострадали 6 человек, среди которых есть дети.

пострадали двое детей

сообщает очевидец

По одной из версий в ДТП виноват мотоциклист, который ехал со скоростью в 120 миль в час, а по другой один из водителей вылетел "на встречку". 

После столкновения одна из иномарок перевернулась, а другая загорелась.

В результате аварии получили различные травмы и были госпитализированы с места ДТП: водитель "Фольцвагена" и его пассажиры, включая двое детей (мальчик 10 лет и девочка 2 года). Водитель "Форда" отказался от медицинской помощи. 

По факту аварии сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петерубрг/ВК

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Категории: Лента новостей Происшествия ДТП Новости СПб

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