Серьезное ДТП на трассе "Кола": пострадали 6 человек, в том числе и дети

В понедельник,13 августа, на трассе "Кола" столкнулись "Фольцваген" и "Форд". По словам очевидцев, в результате ДТП пострадали 6 человек, среди которых есть дети.
пострадали двое детей
сообщает очевидец
По одной из версий в ДТП виноват мотоциклист, который ехал со скоростью в 120 миль в час, а по другой один из водителей вылетел "на встречку".
После столкновения одна из иномарок перевернулась, а другая загорелась.
В результате аварии получили различные травмы и были госпитализированы с места ДТП: водитель "Фольцвагена" и его пассажиры, включая двое детей (мальчик 10 лет и девочка 2 года). Водитель "Форда" отказался от медицинской помощи.
По факту аварии сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.
Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петерубрг/ВК