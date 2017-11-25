Серьезное ДТП на трассе "Кола": пострадали 6 человек, в том числе и дети

Авария произошла на участке трассы между деревнями Селиверстово и Кипуя, столкнулось несколько автомобилей.

В понедельник,13 августа, на трассе "Кола" столкнулись "Фольцваген" и "Форд". По словам очевидцев, в результате ДТП пострадали 6 человек, среди которых есть дети.

пострадали двое детей сообщает очевидец

По одной из версий в ДТП виноват мотоциклист, который ехал со скоростью в 120 миль в час, а по другой один из водителей вылетел "на встречку".

После столкновения одна из иномарок перевернулась, а другая загорелась.

В результате аварии получили различные травмы и были госпитализированы с места ДТП: водитель "Фольцвагена" и его пассажиры, включая двое детей (мальчик 10 лет и девочка 2 года). Водитель "Форда" отказался от медицинской помощи.

По факту аварии сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петерубрг/ВК