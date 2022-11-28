Сенегалу присудили техническое поражение в финале Кубка Африки

Во время финала команда ушла в знак протеста из-за инцидента с пенальти, но позже вернулась на поле.

Сборной Сенегала по футболу присудили техническое поражение в финале Кубка Африки с Марокко. Об этом сообщили в пресс-службе Африканской конфедерации футбола (CAF).

В финальном матче турнира при счете 0:0 на 90+8 минуте сборная Сенегала в знак протеста покинула поле после пенальти, назначенного за фол на игроке сборной Марокко Браиме Диасе. Спустя 13 минут встреча возобновилась и завершилась победой сенегальской команды со счетом 1:0. Турнир проходил в Марокко.

В заявлении CAF сослались на регламент Кубка Африки, объяснив свое решение. В итоге сборной Сенегала присудили техническое поражение со счетом 0:3. Таким образом, Марокко становится победителем турнира.

