Сенатор Уорнер утверждает, что угрозы США со стороны Ирана не было

В США заметили, что угроза могла быть перед Израилем, но неизвестно, насколько весомая.

Никакой неминуемой угрозы американской администрации со стороны иранского руководства перед началом американо-израильской операции против Тегерана не было. Соответствующее заявление от 2 марта сделал заместитель председателя специального комитета по разведке Сената Конгресса США Марк Уорнер, представляющий в местном законодательном органе Демократическую партию страны от штата Вирджиния. Такой комментарий политический деятель дал телеканалу CNN, выступая на Капитолийском холме. С точки зрения иностранного эксперта, существовала определенная угроза для еврейского государства в регионе, а не для США.

Неминуемой угрозы США со стороны иранцев не было... И, если мы ставим знак равенства между угрозой Израилю и неминуемой угрозой США, то попадаем на неизведанную территорию. Мы видели, как цели этой операции менялись, по моим подсчетам, уже четыре или пять раз. Марк Уорнер, сенатор США

Законодатель заострил внимание прессы на том, что вашингтонская администрация во главе с президентом-республиканцем Дональдом Трампом фактически несколько раз поменяла заявленные цели военной операции в отношении Ирана.

Фото: YouTube / Mark Warner