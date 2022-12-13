Семьям очередников вручили документы на новые квартиры в Петербурге

В этом году на улучшение жилищных условий предусмотрели более 19 млрд рублей.

В четверг, 6 апреля, в Жилищном комитете вручили документы на жилые помещения четырём ветеранам боевых действий, 14 многодетным семьям, шести детям-сиротам и детям без попечения родителей.

Как рассказали в пресс-службе аппарата вице-губернатора Петербурга Анатолия Повелия, в этом году на улучшение жилищных условий предусмотрели более 19 млрд рублей.

В минувшем году содействие в решении жилищного вопроса получили более восьми тысяч семей, в этом году планируют ещё около семи тысяч: семьям ветеранов – 107 квартир, многодетным – 362, сиротам – 731. 400 квартир уже предоставлены городским очередникам.

Ранее Миронов предложил сдать мандат вице-спикеру ЗакСа Петербурга. Миронов добавил, что "правильнее и благороднее им было бы сложить депутатские мандаты".

Фото: Piter.tv

