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Семьям очередников вручили документы на новые квартиры в Петербурге
Сегодня, 20:16
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Семьям очередников вручили документы на новые квартиры в Петербурге

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В этом году на улучшение жилищных условий предусмотрели более 19 млрд рублей. 

В четверг, 6 апреля, в Жилищном комитете вручили документы на жилые помещения четырём ветеранам боевых действий, 14 многодетным семьям, шести детям-сиротам и детям без попечения родителей.

Как рассказали в пресс-службе аппарата вице-губернатора Петербурга Анатолия Повелия, в этом году на улучшение жилищных условий предусмотрели более 19 млрд рублей. 

В минувшем году содействие в решении жилищного вопроса получили более восьми тысяч семей, в этом году планируют ещё около семи тысяч: семьям ветеранов – 107 квартир, многодетным – 362, сиротам – 731. 400 квартир уже предоставлены городским очередникам.

Ранее Миронов предложил сдать мандат вице-спикеру ЗакСа Петербурга. Миронов добавил, что "правильнее и благороднее им было бы сложить депутатские мандаты".

Фото: Piter.tv
 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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Sherstova Anna
Сегодня 22:36

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