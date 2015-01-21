Евгений Семененко возобновил тренировки на льду после травмы колена

Петербургский фигурист выполнил первый каскад из одинарных риттбергеров на третьей ледовой сессии.

Российский фигурист Евгений Семененко, пропустивший контрольные прокаты сборной России из-за травмы колена, постепенно возвращается к тренировочному процессу. Как сообщил ТАСС его наставник Алексей Мишин, спортсмен уже провёл третью тренировку на льду.

"Сегодня у Жени был третий выход на лед, он сделал первый каскад из десяти одинарных риттбергеров" Алексей Мишин, тренер Евгения Семененко

Травма колена была получена Семененко 9 сентября, что вынудило его отказаться от участия в контрольных прокатах. 22-летний спортсмен является двукратным чемпионом России и бронзовым призёром национального первенства 2025 года. Восстановительный процесс проходит под контролем медицинских специалистов.

Фото: Telegram / Evgeniy Semenenko