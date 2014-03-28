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Семак рассказал о провале "Зенита" в матче с "Крыльями Советов"
Сегодня, 22:48
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Семак рассказал о провале "Зенита" в матче с "Крыльями Советов"

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Семак связывает такой результат с тем, что "где-то не хватает тем футболистам, которые выходят, игрового тонуса, чтобы быть готовыми на 100 процентов".

В матче Кубка России "Крылья Советов" обыграли "Зенит" со счётом 2:0. Главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак рассказал о поражении команды на послематчевой пресс-конференции. 

Семак отметил, что во втором тайме было "пару хороших моментов", однако сегодня "не удалось забить и сыграть надежно в обороне так, как нам хотелось". Семак связывает такой результат с тем, что "где-то не хватает тем футболистам, которые выходят, игрового тонуса, чтобы быть готовыми на 100 процентов".

Главный тренер "Зенита" не жалеет, что многие лидеры команды не полетели на матч и остались в Петербурге. 

Фото: Piter.tv
 

Теги: главный тренер, зенит, проигрыш, семак
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Спорт,

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