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Сергея Семака впечатлила поездка в Африку
Сегодня, 19:15
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Сергея Семака впечатлила поездка в Африку

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Семак поблагодарил за возможность оказаться на практически необитаемом острове в компании замечательных людей.

Тренер "Зенита" Сергей Семак поделился эмоциями от путешествия в африканское государство Гвинею-Бисау. Наставник поделился впечатлениями с подписчиками в своем Instagram.

"Закончилась первая часть сезона, есть возможность переключиться и отдохнуть. Невероятные воспоминания останутся у меня после посещении Африки, уютной, самобытной страны Гвинея-Бисау, где мы встретили много красивых, добрых людей",

- написал Семак.

Тренер отправился в Африку сразу же после заключительного матча "Зенита" вместе со своей женой. Как ранее рассказала жена наставника, пара приняла участие в съемках документального фильма о детях-альбиносах. 

Фото: Сергей Семак / Instagram 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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