Сергея Семака впечатлила поездка в Африку

Тренер "Зенита" Сергей Семак поделился эмоциями от путешествия в африканское государство Гвинею-Бисау. Наставник поделился впечатлениями с подписчиками в своем Instagram.
"Закончилась первая часть сезона, есть возможность переключиться и отдохнуть. Невероятные воспоминания останутся у меня после посещении Африки, уютной, самобытной страны Гвинея-Бисау, где мы встретили много красивых, добрых людей",
- написал Семак.
Тренер отправился в Африку сразу же после заключительного матча "Зенита" вместе со своей женой. Как ранее рассказала жена наставника, пара приняла участие в съемках документального фильма о детях-альбиносах.
Фото: Сергей Семак / Instagram
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