Семак: "Зенит" продлит контракты с Ивановичем и Жирковым

В клубе также останется Михаил Кержаков. Дальнейшая судьба ветерана клуба Александра Анюкова пока что остается под вопросом.

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак рассказал о кадровых планах клуба. На пресс-конференции после матча с "Енисеем" его спросили о судьбе ветеранов команды: Александра Анюкова, Юрия Жиркова и легионера Бранислава Ивановича. Сергей Семак ответил журналистам, кто из игроков точно останется в "Зените", а кто может покинуть клуб.

Так, оказалось, что экс-игрок "Челси", сербский защитник Бранислав Иванович остается в Петербурге: контракт с легионером продлят автоматически. Клуб также хочет оставить в составе Юрия Жиркова и Михаила Кержакова: им предложили возможные варианты продления контракта. Открытым остается вопрос по Александру Анюкову: 36-летний суперветеран пока что не получил конкретного предложения.

В течение самого ближайшего времени клуб озвучит свою позицию. На данный момент , кроме слов благодарности за этот сезон, сложно что-то сказать Сергей Семак, главный тренер ФК "Зенит"

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