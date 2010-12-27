Семак: Дриусси получил сотрясение мозга

Нападающий покинул поле после первого тайма.

После игры с казанским "Рубином" тренер "Зенита" Сергей Семак рассказал о состоянии Себастьяна Дриусси, который был заменен после первого тайма. Слова наставника передал "Спорт-экспресс".

По словам Семака, нападающий покинул поле из-за сотрясения мозга. Травму Дриусси специалист назвал "ложкой дегтя" и напомнил, что в лазарете "сине-бело-голубых" уже находятся два лидера – Азмун и Малком.

Напомним, что игра "Зенит-Рубин" завершилась с разгромным счетом 5:0 в пользу клуба с Невы. Подробности игры вы можете прочесть в нашем репортаже. Благодаря домашний победу "сине-бело-голубые" обошли "Краснодар" и вышли на первое место в Чемпионате России. Свой следующий матч они сыграют 28 сентября против "Локомотива".

Фото: ФК "Зенит"