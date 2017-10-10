Семья "пьяного" мальчика, сбитого в Балашихе, предъявила иск на 10 млн рублей

Семья "пьяного" мальчика, погибшего в результате ДТП в Балашихе, заявила к обвиняемой в наезде на ребенка иск на общую сумму более 10 млн рублей.

Как сообщает "Росбалт", семья мальчика, в крови которого специалисты обнаружили большую дозу алкоголя, заявила к обвиняемой в наезде на ребенка иск на общую сумму более 10 млн рублей. Об этом рассказала пресс-секретарь Коллегии адвокатов Павла Астахова Вероника Воронова.



По ее словам, защита отца погибшего мальчика заявила к обвиняемой гражданский иск с требованием возмещения 61тыс. 560 рублей расходов на похороны, а также 10 млн рублей моральной компенсации.



По словам отца мальчика, средства семья планирует направить на благотворительность. Также он отметил, что не видит раскаяния со стороны обвиняемой.



Напоминаем, что ДТП произошло 23 апреля текущего года в микрорайоне Павлино. Автоледи на Hyundai сбила шестилетнего ребенка, скончавшегося на месте. Специалисты определили, что в крови мальчика содержался алкоголь.