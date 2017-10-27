Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Новости России
Сегодня, 22:08
0
TretyakovaS
74
Код вставки плеера

Появилось видео с места обнаружения химической лаборатории в Балашихе

0
 
 

В сети появилось видео с места обнаружения химической лаборатории в подмосковной Балашихе.

В сеть проникло видео с места обнаружения химической лаборатории в подмосковной Балашихе.

Сначала в многоэтажном доме в Балашихе было найдено взрывное устройство. Затем правоохранители обнаружили целую лабораторию по производству самодельных бомб, а также задержали ее организатора, которым оказался местный житель.

На видео можно заметить, что у здания дежурят автомобили полицейских, пожарных и спасателей. Рядом находятся два автобуса, предназначенные, скорее всего, для эвакуации жителей дома.

Видео: YouTube/Телеканал 360
 

Теги: в сети появилось видео , новости балашихи , новости россии , появилось видео
Категории: Новости России

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5