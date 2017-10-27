Появилось видео с места обнаружения химической лаборатории в Балашихе

В сети появилось видео с места обнаружения химической лаборатории в подмосковной Балашихе.

В сеть проникло видео с места обнаружения химической лаборатории в подмосковной Балашихе.



Сначала в многоэтажном доме в Балашихе было найдено взрывное устройство. Затем правоохранители обнаружили целую лабораторию по производству самодельных бомб, а также задержали ее организатора, которым оказался местный житель.



На видео можно заметить, что у здания дежурят автомобили полицейских, пожарных и спасателей. Рядом находятся два автобуса, предназначенные, скорее всего, для эвакуации жителей дома.





Видео: YouTube/Телеканал 360

