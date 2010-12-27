В Балашихе подросток проломил голову сверстнице

Школьница пропала 1 октября.

В Балашихе Московской области подросток убил сверстницу.

Девочка-подросток 15 лет пропала 1 октября. Позднее ее тело с пробитой головой было найдено в заброшенном здании. В ходе расследования убийства был задержан ученик из параллельного класса этой же школы, где училась девочка.

На допросе юноша сознался в содеянном и раскаялся, поведав следователям, что убил знакомую в порыве резко возникшего конфликта. Молодой человек задержан, решается вопрос о заключении его под стражу.

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Фото:Рixabay