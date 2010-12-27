Упавшая ветка тополя убила девушку в наушниках в Новосибирске

Девушка проходила мимо, где проводилась обработка деревьев.

В Новосибирске накануне, 2 октября, погибла 28-летняя девушка, на которую упала большая ветка тополя.

Сообщается, что в Ленинском районе Новосибирска проводилась омолаживающая обрезка деревьев. Работники спиливали старые ветки. Одна из огромных ветвей упала на девушку, которая проходила мимо. От полученных травм она скончалась на месте. Очевидцы в соцсетях сообщают, что место было огорожено, а погибшая была в наушниках.

Следственными органами Новосибирска по факту гибели человека возбудили уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшие по неосторожности смерть человека".

По делу выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех подлежащих доказыванию обстоятельств, расследование продолжается. СУ СК РФ по Новосибирской области

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Фото: СУ СК РФ по Новосибирской области