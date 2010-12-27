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В Балашихе изнасиловали женщину из Германии
Сегодня, 10:48
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MShaffter

В Балашихе изнасиловали женщину из Германии

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Преступление произошло на территории природно-историческом парка.

В Балашихе Московской области неизвестный изнасиловал 35-летнюю гражданку Германии.

Следственными органами по г. Балашиха возбуждено уголовное дело по статье "изнасилование". По версии следствия, 26 сентября в природно - историческом парке неизвестный напал и изнасиловал 35-летнюю гражданку Германии, после чего скрылся. 

В настоящее время ведутся следственные действия, осмотрено место происшествия, назначена судебная экспертиза. Ведется розыск преступника.

Сегодня ранее: Алтайский убийца рассказал, как убивал молодую женщину и двух ее маленьких детей (видео).

Фото: Рixabay

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России, Мировые новости,

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