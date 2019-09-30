Алтайский убийца рассказал, как убивал женщину и ее двух маленьких детей

Задержан убийца женщины и ее детей 9 и 4 лет, которые бесследно пропали в конце августа.

В Алтайском крае нашли тела пропавших женщины с маленькими детьми и их убийцу.

В конце августа бесследно пропала 27-летняя женщина и двое ее детей 9 и 4 лет. Было возбуждено уголовное дело по статье убийство. Почти месяц специальная следственно-оперативная группа в составе самых опытных специалистов, сотрудники отдела по раскрытию убийств угрозыска и сотрудники УР Межмуниципального отдела внутренних дел МВД России "Славгородский" вели неустанную и кропотливую работу по установлению местонахождения женщины и детей.

Благодаря слаженной работе был установлен причастный к исчезновению пропавших. Им оказался 22-летний родной брат сожительницы женщины. Молодой мужчина сознался в убийстве. Как сообщает следствие, в ночь на 22 августа женщина собрала вещи и детей и решила уехать в другой регион. До вокзала она попросила довезти родственника сожителя. Во время поездки между мужчиной и женщиной возникла ссора, в ходе которой водитель убил женщину, а затем ее детей.

На допросе мужчина рассказал, что ударил женщину, и она "вырубилась". Дети заплакали и он "испугавшись" задушил детей. По сообщениям в местных СМИ, у женщины осталась 3-месячная дочь.

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