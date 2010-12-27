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Семья из Кубы четыре месяца прожила в Шереметьеве и даже родила в аэропорту ребенка
Сегодня, 16:19
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lesjasap
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Семья из Кубы четыре месяца прожила в Шереметьеве и даже родила в аэропорту ребенка

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Кубинцы вынуждены были несколько месяцев провести в аэропорту из-за потери документов.

Как стало известно благодаря пресс-службе “Шереметьево”, на территории российского аэропорта в течение четырех месяцев проживала кубинская семья. Такое предложение внесло посольство государства из-за утраты иностранцами документов.
 
Мужчина с беременной супругой занимались в России челночеством. Они покупали в Москве одежду и продавали в своей стране. Иностранцы случайно постирали одежду вместе с паспортами и деньгами и вынуждены были задержаться на территории нашего государства. Восстановление документов затянулось и  женщине пришлось рожать ребенка прямо перед терминалом. На том момент, когда паспорта были готовы, у иностранцев успели закончиться все деньги. 
 
В настоящее время о “бездомных” узнали волонтеры, которые приютили семью. Анной, Дженниффер и новорожденная девочка Каталея до этого благородного поступка были вынуждены питаться остатками из ближайшего кафе и спать на полу. Москвичи и гости столицы подарили чете коляску, еду и памперсы для малышки. 
 
Миграционной службе удалось добиться выдворения семьи из России, однако, теперь они должны заплатить штраф и самостоятельно приобрести билеты на самолет. Для этого необходимо собрать сто тысяч рублей.
Теги: аэропорт , волонтеры , куба , мигранты , москва , семья , шереметьево
Категории: Мировые новости

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