Семь районов Ленобласти получили субсидии для работы котельных

Для покупки 14 дизель-генераторов из бюджета выделили 25 миллионов рублей.

Семь районов Ленинградской области получили субсидии из бюджета Ленинградской области на оборудование для бесперебойного электроснабжения котельных. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области.

Для покупки 14 дизель-генераторов из бюджета выделили 25 миллионов рублей. Четыре установки - для Всеволожского района, два - для Гатчинского, два - для Ломоносовкого и по одному – для Лужского, Кингисеппского, Подпорожского, Волховского.

Всего в этом году для региона приобретут 23 дизель-генераторных установки. На все это было выделено 40 миллионов рублей.

Ранее в Высоцке открылась самая современная подстанция. Отличительной особенностью подстанции является полная автоматизация. Для её контроля не требуется персонал. Большинство действий можно производить удаленно, а специальные датчики моментально сообщают диспетчерам ЛОЭСК о любых неполадках.

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