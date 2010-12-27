Горожане продемонстрировали отличную компетентность - они разбираются в содержании нормативно-правовых актов, регулирующих отношения в сфере своей деятельности.

Семь петербуржцев стали общественными инспекторами по экологии. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Такое решение приняли на совещании сотрудники Комитета, а именно депутат ЗакСа Сергей Трохманенко и представители общественных экологических организаций.

Члены комиссии проверили знания горожан. Как оказалось, петербуржцы разбираются в содержании нормативно-правовых актов, которые регулируют отношения в сфере своей деятельности.

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