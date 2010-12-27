Секретный концерт проекта "Sofar Sounds"

Музыкальный сюрприз для любителей новых исполнителей.

Международный проект родом из Лондона, Sofar Sounds, завоевал безграничную любовь поклонников музыки. Изюминка проекта в том, что место проведения и исполнитель остаются в тайне до самых последних дней начала события. Обойдя 444 города мира, секретный концерт дошел и до Северной столицы.

Больше ничего и не скажешь – лучше взять билет и довериться выбору организаторов. Плохого точно не посоветуют.

Цена: донейшн

Адрес: Ленэкспо: Большой пр. В.О., 103Г, павильон №4

Фото: Sofar Sounds Saint-P / ВКонтакте