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Секретный концерт проекта "Sofar Sounds"
Сегодня, 21:00
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himif

Секретный концерт проекта "Sofar Sounds"

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Музыкальный сюрприз для любителей новых исполнителей.

Международный проект родом из Лондона, Sofar Sounds, завоевал безграничную любовь поклонников музыки. Изюминка проекта в том, что место проведения и исполнитель остаются в тайне до самых последних дней начала события. Обойдя 444 города мира, секретный концерт дошел и до Северной столицы.

Больше ничего и не скажешь – лучше взять билет и довериться выбору организаторов. Плохого точно не посоветуют.

Цена: донейшн

Адрес: Ленэкспо: Большой пр. В.О., 103Г, павильон №4

Фото: Sofar Sounds Saint-P / ВКонтакте

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Категории: Куда сходить в Петербурге, Концерты,

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