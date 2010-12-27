Секретный концерт проекта "Sofar Sounds"

Международный проект родом из Лондона, Sofar Sounds, завоевал безграничную любовь поклонников музыки. Изюминка проекта в том, что место проведения и исполнитель остаются в тайне до самых последних дней начала события. Обойдя 444 города мира, секретный концерт дошел и до Северной столицы.
Больше ничего и не скажешь – лучше взять билет и довериться выбору организаторов. Плохого точно не посоветуют.
Цена: донейшн
Адрес: Ленэкспо: Большой пр. В.О., 103Г, павильон №4
Фото: Sofar Sounds Saint-P / ВКонтакте
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